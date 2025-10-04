Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Enflasyonda hesaplar şaştı ibre yukarıya döndü
Eylülde aylık enflasyon yüzde 3,23 ile beklentileri geçti. 15 aydır aralıksız düşen ve ağustosta % 32,94 seviyesine gerileyen yıllık enflasyon eylülde % 33,29'a çıktı. Aylık artışta en büyük payı eğitim aldı. Zam şampiyonu % 61,67 ile özel üniversiteler oldu.
Gözaltında Sumud direnişi: Özgür Filistin
İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 500 kadar Sumud aktivistinin alıkonulduğu Aşdod Limanı’na giderek hakaretlerde bulundu, tehditler savurdu. Aktivistler ise Ben-Gvir'e, hep bir ağızdan “Özgür Filistin!” diye bağırarak karşılık verdi.
Fırtına'dan gövde gösterisi
