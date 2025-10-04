Yeni Şafak
Gözaltında Sumud direnişi

04:004/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 04 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Enflasyonda hesaplar şaştı ibre yukarıya döndü

Eylülde aylık enflasyon yüzde 3,23 ile beklentileri geçti. 15 aydır aralıksız düşen ve ağustosta % 32,94 seviyesine gerileyen yıllık enflasyon eylülde % 33,29'a çıktı. Aylık artışta en büyük payı eğitim aldı. Zam şampiyonu % 61,67 ile özel üniversiteler oldu.


Gözaltında Sumud direnişi: Özgür Filistin

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, 500 kadar Sumud aktivistinin alıkonulduğu Aşdod Limanı’na giderek hakaretlerde bulundu, tehditler savurdu. Aktivistler ise Ben-Gvir'e, hep bir ağızdan “Özgür Filistin!” diye bağırarak karşılık verdi.


Fırtına'dan gövde gösterisi

