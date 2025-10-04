Gözaltında Sumud direnişi

Enflasyonda hesaplar şaştı ibre yukarıya döndü

Eylülde aylık enflasyon yüzde 3,23 ile beklentileri geçti. 15 aydır aralıksız düşen ve ağustosta % 32,94 seviyesine gerileyen yıllık enflasyon eylülde % 33,29'a çıktı. Aylık artışta en büyük payı eğitim aldı. Zam şampiyonu % 61,67 ile özel üniversiteler oldu.



