Grand Otel yangın faciasının ardından müşterilere skandal bir mesaj gönderdi

Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Grand Kartal Otel'in müşterilere gönderdiği değerlendirme mesajı büyük tepki topladı. Mesajda, "Unutulmaz anılar biriktirdiğinizi umarız, sizleri tekrar ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız" şeklinde ifadeler kullanıldı.
Bolu'nun turizm bölgesi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti.
Olayın ardından, otelin müşterilerine gönderdiği bir mesaj büyük tepki topladı.
Otelin gönderdiği değerlendirme mesajında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılarla dolduğunu umuyoruz. Sizleri tekrar aramızda görmekten büyük memnuniyet duyarız" şeklinde ifadeler yer aldı.
Söz konusu mesaj, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Otelin gönderdiği mesaj üzerine bir müşteri, sosyal medya üzerinden "Bu bir şaka olmalı. Yaşadıklarımızın üstüne hâlâ anket mi gönderiyorsunuz? Gerçekten inanamıyorum" şeklinde sert bir tepki gösterdi.
Öte yandan mesajın, müşterilere, yapılan rezervasyon firmaları tarafından otomatik olarak gönderilmiş olabileceği de değerlendiriliyor.