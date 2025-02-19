Haberler peşi sıra geliyor: Yurt genelinde okullarda kar tatili

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısında bulunduğu kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterdi. Başta İstanbul olmak üzere birçok il kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğine yönelik açıklamalar da peş peşe geldi.
Kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller şöyle:
İstanbul Valisi Davut Gül, megakentte okulların yarın (20 Şubat) okulların tatil edildiğini açıkladı.
Muş Valiliği, devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü, il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime yarın (20 Şubat) 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Gümüşhane Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle yarın (20 Şubat Perşembe) il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verildi.
Hakkari'de bugün yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın etkisini daha da artırması beklenen kar nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime yarın bir gün ara verildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın (20 Şubat Perşembe) 1 gün ara verildi.
Bayburt Valiliği, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, şehirde beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verildiğini açıkladı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.