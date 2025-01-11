Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda Fransa'nın terör örgütü PKK/YPG yaklaşımıyla ilgili olarak "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum.