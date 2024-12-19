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Afetin izleri siliniyor: Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

Afetin izleri siliniyor: Hatay Arsuz'da deprem konutlarının yapımı sürüyor

23:1719/12/2024, Perşembe
AA
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 90 konutun inşası devam ediyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçede yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkatleri çekiyor.



Toplam 3 bin 90 konutun yer aldığı şantiye alanında çalışmalar hızla devam ediyor.



Vali Mustafa Masatlı da inşaat alanında inceleme yaptı.



Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, örnek daireleri de gezdi.



#Hatay
#TOKİ
#Konut

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