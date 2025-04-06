Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da korkutan görüntü: 20 metre çekilme yaşanmıştı, deniz seviyesi normale döndü

Hatay'da korkutan görüntü: 20 metre çekilme yaşanmıştı, deniz seviyesi normale döndü

13:496/04/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Hatay'da şiddetli fırtına nedeniyle 20 metreyi bulan deniz çekilmesinin yaşandığı Arsuz ilçesinde deniz seviyesi normale dönmeye başladı. Deniz seviyesinin yükseldiği bölge dronla görüntülendi.

Arsuz ilçesi Büyükdere Mahallesi mevkisinde etkili olan fırtına nedeniyle Akdeniz'de çekilme yaşandı.

Arsuz ve İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan çekilme 20 metreyi bulmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına sonrası deniz seviyesi yeniden yükselmeye başladı.

Şiddetli fırtına nedeniyle 20 metreyi bulan çekilmelerin olduğu noktalarda yükselen deniz seviyesi dron ile havadan görüntülendi.

İşte, deniz seviyesinin yükseldiği bölge...

#Hatay
#deniz
#Deniz Seviyesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakan Kacır'dan gençlere müjde: Üniversite öğrencilerine destek sunacak