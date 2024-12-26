Hiç okula gitmedi, LGS'de derece yaptı: SMA hastası Sencer'in hikayesi ilham veriyor

Şu anda eğitim gördüğü 9'uncu sınıfta derslerini çok sevdiğini, iyi üniversite kazanmak istediğini anlatan Sencer, "Öğretmenler çok yardımcı oluyor, benim yapabileceğim ödev veriyorlar, annem ve babam yazıyor. Öğretmenlerimi seviyorum, onlar da beni seviyor." ifadelerini kullandı.





En sevdiği dersin matematik ve fizik olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İleride faydalı insan olmaya çalışacağım. En azından dünyaya böyle katkım olmasını istiyorum. Bilim insanı olup buluşlar yapabilirim." dedi.