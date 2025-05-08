Hindistan'dan büyük tahrik

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Rolls-Royce motorları THY Teknik’e emanet
THY Teknik, uçak motoru üreticisi Rolls Royce ile stratejik bir iş birliğine imza attı. İstanbul Havalimanı’nda 300 milyon dolarlık yatırımla kurulacak motor bakım tesisinde yılda 200 uçağın bakımı yapılabilecek. Yılda 700 milyon dolarlık bakım geliri elde etmeyi hedeflediklerini belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Gizli kahramanlar olarak nitelendirdiğim bakım yapan arkadaşlar 2033 yılında 8 milyar dolar gelire imza atacak” dedi.
Hindistan dünyayı felakete sürüklüyor
22 Nisan sonrası Pakistan'a yönelik gerilimi tırmandırma politikası izleyen Hindistan, önceki gece gerçekleştirdiği hava saldırısıyla tüm dünyayı felaketin eşiğine getirdi. Pakistan topraklarını doğrudan hedef alan Hindistan ordusuna ait beş savaş uçağı düşürüldü. Pakistan lideri Şahbaz Şerif, orduya misilleme talimatı verirken, Savunma Bakanı Havace Asif, iki ülke arasında nükleer savaş olasılığı bulunduğunu duyurdu. Yeni Delhi'nin gerilimi artırma politikasının ardında farklı niyetler olduğu değerlendiriliyor.
Bu yapı komple değişmeli
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basınla sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Lig ve kupadaki G.Saray maçlarına dikkat çeken Doğan “Hak edenin kazanmasını istiyoruz. Sahada garip işlerle hakkımız yenmezse kupayı kazanan Trabzonspor olacaktır” ifadelerini kullandı.