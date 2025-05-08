Hindistan'dan büyük tahrik

Rolls-Royce motorları THY Teknik’e emanet

THY Teknik, uçak motoru üreticisi Rolls Royce ile stratejik bir iş birliğine imza attı. İstanbul Havalimanı’nda 300 milyon dolarlık yatırımla kurulacak motor bakım tesisinde yılda 200 uçağın bakımı yapılabilecek. Yılda 700 milyon dolarlık bakım geliri elde etmeyi hedeflediklerini belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, “Gizli kahramanlar olarak nitelendirdiğim bakım yapan arkadaşlar 2033 yılında 8 milyar dolar gelire imza atacak” dedi.