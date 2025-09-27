Hisarcık’ta bir evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karağıl köyünde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince ormana sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karağıl köyünde öğle saatlerinde Mustafa Özdemir’e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına Hisarcık ve Emet Belediyeleri ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yakınında bulunan ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında iki katlı evde büyük hasar oluştu.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.