İBB tek binayı bile dönüştüremedi: Bahçelievler'deki bina 6 yıldır bitmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vaatlerini yerine getirmediğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "İmamoğlu yıllık 20 bin, 5 yılda 100 bin konut yapma sözü verdi." diyen Bahadır, "Biz nüfus olarak İstanbul'un 6'ncı, Türkiye'nin 16'ncı büyük ilçesiyiz. Bahçelievler'de acil dönüşmesi gereken 5 ila 6 bin bina var. KİPTAŞ bu ilçede sadece bir bina yaptı. O bina da E-5 kenarında, herkesin göreceği noktaya yapıldı. Tabelası da büyük bir şekilde asıldı." ifadelerini kullandı.















