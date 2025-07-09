İBB'den skandal karar: CHP'li meclis üyelerinin kararıyla Arnavutköy'deki doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi

Arnavutköy, halihazırda mevcut döküm sahasından kaynaklanan kamyon trafiği ve çevre baskısıyla boğuşurken, bu yeni uygulamayla birlikte hem trafik yükü artacak hem de ekosistem üzerindeki tehdit derinleşecek. Karar, İstanbul'un geleceği açısından da kaygı verici. Çünkü bu bölgeler, kentsel yoğunluk dışında kalan ender doğal alanlardan biri olarak kentin yeşil dengesini koruyan tampon bölgeler arasında yer alıyor.





Çevre dernekleri, akademisyenler ve ilçe sakinleri, İstanbul'un doğasına vurulan bu yeni darbenin durdurulması için çağrıda bulunuyor. Kamuoyunda yükselen tepkilere rağmen, İBB'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



















































