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İBB'den skandal karar: CHP'li meclis üyelerinin kararıyla Arnavutköy'deki doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi

İBB'den skandal karar: CHP'li meclis üyelerinin kararıyla Arnavutköy'deki doğal göl "hafriyat döküm alanı" ilan edildi

13:569/07/2025, Çarşamba
IHA
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Arnavutköy'de bulunan Bolluca Mavigölü ve çevresindeki yeşil alanları döküm sahası ilan etti.

İstanbul'un akciğerleri olarak kabul edilen kuzey bölgelerinden Arnavutköy, son günlerde tartışmalı bir kararla gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla alınan kararla, ilçede bulunan doğal bir göl ve çevresindeki yeşil alanları döküm sahasına dönüştürüyor.

Söz konusu alan; doğal bitki örtüsü ve gölet yapısıyla bölgenin ekolojik dengesinde kritik bir rol oynuyor. Ancak alınan bu kararla birlikte, doğanın kalbine hafriyat kamyonları girecek, moloz ve atıklarla çevre büyük bir tahribata uğrayacak. Uzmanların ve çevre gönüllülerinin "geri dönülmez bir doğa katliamı" olarak nitelendirdiği karar, bilimsel bir çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan ve bölge halkının görüşü alınmadan uygulamaya konuldu.

Arnavutköy, halihazırda mevcut döküm sahasından kaynaklanan kamyon trafiği ve çevre baskısıyla boğuşurken, bu yeni uygulamayla birlikte hem trafik yükü artacak hem de ekosistem üzerindeki tehdit derinleşecek. Karar, İstanbul'un geleceği açısından da kaygı verici. Çünkü bu bölgeler, kentsel yoğunluk dışında kalan ender doğal alanlardan biri olarak kentin yeşil dengesini koruyan tampon bölgeler arasında yer alıyor.


Çevre dernekleri, akademisyenler ve ilçe sakinleri, İstanbul'un doğasına vurulan bu yeni darbenin durdurulması için çağrıda bulunuyor. Kamuoyunda yükselen tepkilere rağmen, İBB'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.














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