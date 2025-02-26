Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi verdi.
11 Ayın Sultanı Ramazan yaklaşırken GMO Yönetim Kurulu Üyesi Toprak, iftar ve sahurda dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.
Et ve süt ürünlerine dikkat
Yeteri kadar ürünün ısıtılıp tüketilmesi gerektiğini kaydeden Toprak, "Sıklıkla yemeği ısıtıp soğutmamız gıda zehirlenmesine ve hastalıklara neden olabilir. Özellikle et ve süt ürünlerine dikkat etmek gerek. Yaptığımız yemekler eğer etli ise maksimum 2 gün, sebze yemeklerini ise 3 ya da 4 günden fazla dolapta tutmamak gerekiyor." diye konuştu.
Kolilere temizlik ürünleri koymayın
Son tüketim tarihi yaklaşan ürünlerin koliye konmaması gerektiğini aktaran Toprak, "Gıda kolisine de temizlik ürünlerini koymamak lazım." diye konuştu.
Yediklerinizi sahura kadar eritin
Ramazan'ın kış mevsimine denk gelmesiyle oruç süresinin uzadığını ve bunun fiziksel aktivitenin azalmasına yol açtığını belirten Toprak, "Yediğimize, içtiğimize daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle iftarda yediklerimizi sahura kadar ortada bırakmamamız gerekiyor." dedi.
Konserve değilse koymayın
Ürünlerin yapım, saklama ve tüketim aşamalarında özensizliğin gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirten Uğur Toprak, "Bakterinin yani toksinin yoğunluğuna göre, gıda zehirlenmesi ölüme dahi götürebilir. Ramazan kolilerini hazırlarken, içindeki ürünlere dikkat etmek önemli. Konserve değilse kavurma gibi ürünleri koliye koymamak gerekiyor. Çünkü soğuk zincir bozulmuş olur. Bunlar gıda zehirlenmelerine sebep olur.
Yemeği iftar vaktinde getirin
Ramazan yemekleri için restoranları tercih edenleri de uyaran Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemeğin iftara yakın saatte masaya konması gerekiyor. Ramazan ayı kış mevsimine denk geldi. Fiziksel aktiviteler azaldı. Fazla kilo almaya yol açabilir. Obeziteye neden olmaması için yediklerimize dikkat etmemiz lazım."
Su tüketimi çok önemli
Toprak, "İftardan sonra ise su tüketimi de bizim için önemli. Bizim için önemli zamanlardan olan ramazan ayının zehir olmaması için sağlıklı bir şekilde bu dönemde de beslenmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.