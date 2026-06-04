Yürüyüşteki deneyimini anlatan doğaseverlerin en küçük bireyi Ayşe Sena Arıcı (10), “Babamın teklifiyle yıllar önce yapılan yürüyüşleri tekrar canlandırmak adına yürüyüşe katıldım. Çok güzel bir yürüyüş geçirdik. Yollar tahmin ettiğimden biraz daha fazla engebeliydi, ama yine de yolu kolaylıkla aştık” dedi.