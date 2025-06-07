İlk günden karelerle Taksim Camii'nin açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taksim Camisi’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir’e verilen bir selam, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Burası İstanbul’un fethine de bir hediyedir” dedi.