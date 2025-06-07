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İlk günden karelerle Taksim Camii'nin açılışı

İlk günden karelerle Taksim Camii'nin açılışı

Mahir Bilal Pirim
16:117/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
AA
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<p>Taksim Camii</p>
Taksim Camii

Asırlık bir mücadelenin simgesi olan Taksim Camii, 28 Mayıs 2021’de kılınan cuma namazıyla birlikte dualar eşliğinde ibadete açıldı. İşte açılış gününden kareler...

Taksim Camii

Taksim Camii havadan görüntülendi.

Taksim Camii havadan görüntülendi.

Taksim Camii

Taksim Camii vatandaşların yoğun katılımıyla ibadete açıldı.

2250 kişilik kapasitesi olan Taksim Camii vatandaşların yoğun ilgisiyle ibadete açıldı.

2250 kişilik kapasitesi olan Taksim Camii vatandaşların yoğun ilgisiyle ibadete açıldı.

2250 kişilik kapasitesi olan Taksim Camii vatandaşların yoğun ilgisiyle ibadete açıldı.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde ibadete açılan Taksim Camii.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde ibadete açılan Taksim Camii.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde ibadete açılan Taksim Camii.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda buradan Taksim Camii önünden yankılanan sesin terör destekçilerini rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camii büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaret taşlarından biri. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taksim Camisi’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir’e verilen bir selam, İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Burası İstanbul’un fethine de bir hediyedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Taksim Camii'nin tüm masraflarını üstlenen Elmas ailesinden Altan Elmas.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii açılışında halka hitap ediyor.

Taksim camii dualarla ibadete açıldı.

Taksim Camii açılış töreni

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