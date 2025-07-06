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Irak şehitlerinin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Irak şehitlerinin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

21:596/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
AA
DHA
IHA
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan beş askerin ailesine acı haber verildi. Malatya, Aksaray, İzmir ve Balıkesir'deki şehit evlerine Türk bayrakları asıldı.

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan aramalar sırasında 19 askerin metan gazından zehirlendiği, 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın acı haberi Malatya'nın Pütürge ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın (26) şehadet haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

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