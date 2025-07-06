Irak şehitlerinin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan beş askerin ailesine acı haber verildi. Malatya, Aksaray, İzmir ve Balıkesir'deki şehit evlerine Türk bayrakları asıldı.

1 /16 Irak'ın kuzeyinde bir mağarada yapılan aramalar sırasında 19 askerin metan gazından zehirlendiği, 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

2 /16 Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın acı haberi Malatya'nın Pütürge ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

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6 /16 Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.

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10 /16 İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın (26) şehadet haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı.

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13 /16 Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) şehadet haberi, Balıkesir'deki ailesine ulaştı.

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