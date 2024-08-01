Terör devleti İsrail'in Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile birlikte Tahran'da şehit ettiği Vesim Ebu Şaban, Gazze'de geçirdiği yıllar boyunca Kassam Tugayları'nın önemli bir figürü olarak tanındı. 2019 yılına kadar, Kassam Tugayları'nın elit birimlerine liderlik etti ve Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin güvenliğini sağlama görevini üstlendi. Gazze'den ayrılana kadar olan bu dönemde, Vesim Ebu Şaban'ın liderlik becerileri ve stratejik yetenekleri, Hamas'ın içindeki konumunu pekiştirdi. Peki Vesim Ebu Şaban kimdir? İşte Hamas'ın önemli isminin hayatı...

1 / 11 Vesim Ebu Şaban: Hamas'ın gözüpek koruması ve İzzeddin El-Kassam Tugayları'ndaki rolü

İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sırasında şehit olan Vesim Ebu Şaban, Hamas lideri İsmail Haniye'nin koruması olarak görev yapıyordu. Beş yıl boyunca Haniye'nin yanında adeta gölgesi gibi olan Ebu Şaban, hayatını Haniye'yi korumaya adamıştı.



2 / 11 Vesim Ebu Şaban kimdir?

Doğum ve Eğitim: Vesim Ebu Şaban, 1988 yılında Gazze'nin Tel Hava Mahallesi'nde doğdu. Gazze İslam Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



3 / 11 Aile hayatı

Çevresinde sevilen, dindar bir kişi olarak tanınan Ebu Şaban, evli ve dört çocuk babasıydı.









4 / 11 Askeri kariyer

Hayatının büyük bir bölümünü Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nda geçiren Ebu Şaban, Kassam Tugayları'nın seçkin birliklerinde savaşçı ve komutan olarak görev yaptı. Ayrıca, Hamas’ın üst düzey isimlerine korumalık yaparak güvenliklerinden sorumlu oldu.









5 / 11 Kariyeri ve koruma görevleri

Vesim Ebu Şaban, Hamas'ın ilk hükümetinin İçişleri Bakanı Said Sıyam'ın 2009 yılında İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmeden önce korumalığını üstlenmişti. Ayrıca, Kassam Tugayları'nın seçkin birliklerinden biri olan Tel el-Hava Kassam Tugayları Birliği'nin komutanlığını yürüttü.



6 / 11 2019 yılına kadar, İsmail Haniye ile birlikte Gazze Şeridi'nin dışında da faaliyet gösterdi. Ebu Şaban, Kassam Tugayları'nın elit birimlerine liderlik ederek önemli operasyonlara imza attı. Soykırımcı İsrail ordusunun 2014'te Gazze'ye saldırdığı dönemde, Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleştirilen önemli operasyonlara da katılmıştı.

7 / 11 Suikast ve sonrası

31 Temmuz'da, Tahran’da bulunan İsmail Haniye’nin kaldığı konuta düzenlenen suikast sonucu Vesim Ebu Şaban, Haniye ile birlikte şehit oldu. Hain suikast, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran’da bulunan Haniye’nin hedef alınmasıyla gerçekleşti.

8 / 11 Hain suikast sonrası Hamas, "Ebu Enes" lakaplı Vesim Ebu Şaban için bir taziye mesajı yayımladı. Ebu Şaban'ın ölümünün büyük bir kayıp olduğunu belirten örgüt, bu olayın bölgede savaşın boyutunu değiştirecek ciddi bir gelişme olduğunu vurguladı.



9 / 11 İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikastın bölgede savaşın seyrini değiştirebilecek tehlikeli bir olay olduğunu belirterek misilleme yapacaklarını duyurdu.



10 / 11 İsmail Haniye’nin şehadeti

İsmail Haniye, 6 Mayıs 2017’de Halid Meşal’in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti. Tahran’da düzenlenen suikast, Haniye'nin hedef alınması nedeniyle uluslararası toplumda da yankı buldu.