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İstanbul Havalimanı'nda kar mesaisi: Devasa ekip her an hazır bekliyor

İstanbul Havalimanı'nda kar mesaisi: Devasa ekip her an hazır bekliyor

17:5520/02/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul'da aralıkla etkili olan kar yağışının İstanbul Havalimanı'ndan yapılan uçuşların olumsuz etkilenmemesi 404 kişiden oluşan karla mücadele ekibi 24 saat boyunca pist, taksi yolları ve park yerlerini açık tutmak için hazır bekletiliyor.

İGA'dan kar önlemi

Meteorolojinin uyarılarının ardından Çarşamba gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesi için bir dizi önlemler aldı.

179 araç 7/24 çalışacak

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın 404 kişiden oluşan karla mücadele ekibi 179 araçla pistleri açık tutmak için çalışıyor.

Ayrıca terminal operasyonda görevli 44 kişilik ekip ise kara tarafı olarak adlandırılan yerde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

İşte yetkililerin tavsiyesi

Havalimanı yetkilileri, yolcuların uçuş durumlarını hava yolu şirketleri aracılığıyla düzenli olarak kontrol etmelerini önemle tavsiye ediyor.

'Toplu taşımayı tercih edin'

Şehir içi ulaşımda da olası trafik sıkışıklıklarını minimize etmek adına toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini öneriliyor.

#İstanbul Havalimanı
#İGA
#Kar yağışı

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