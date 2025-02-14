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İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor: Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor: Meteoroloji tarih verdi

12:5414/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
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İstanbul'da birkaç gün süren kar yağışı yerini yağmur ardından da güneşli bir havaya bıraktı. Ancak megakentte kısa süre sonra yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul, yoğun bir kar yağışının etkisi altına girmişti. 

Megakentte ilk etapta 9 ilçede, ertesi gün ise kent genelinde okullar tatil edilmişti.

Ancak İstanbul'un bazı bölgelerinde tutan bazı bölgelerinde beklenilen etkiyi veremeyen kar yağışı, dün itibariyle yerini güneşe bıraktı.

İstanbul'a kar geri geliyor


Meteorolojinin yayınlanan hava raporuna göre, kar yağışı İstanbul'a geri geliyor.

Önümüzdeki hafta İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

#İstanbul
#Meteoroloji
#Kar

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