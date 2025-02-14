İstanbul'a kar yağışı geri dönüyor: Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'da birkaç gün süren kar yağışı yerini yağmur ardından da güneşli bir havaya bıraktı. Ancak megakentte kısa süre sonra yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor.

1 /9 İstanbul, yoğun bir kar yağışının etkisi altına girmişti.

2 /9 Megakentte ilk etapta 9 ilçede, ertesi gün ise kent genelinde okullar tatil edilmişti.

3 /9 Ancak İstanbul'un bazı bölgelerinde tutan bazı bölgelerinde beklenilen etkiyi veremeyen kar yağışı, dün itibariyle yerini güneşe bıraktı.

4 /9 İstanbul'a kar geri geliyor

Meteorolojinin yayınlanan hava raporuna göre, kar yağışı İstanbul'a geri geliyor.

5 /9 Önümüzdeki hafta İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

6 /9 Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

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