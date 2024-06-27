İstanbul'da 7 katlı binada çökme: Bina çıtırdayınca deprem olmadığını anladım

"Bina çıtırdayınca deprem olmadığını anladım"

Bina sakinlerinden Sebahattin Kuzu, "Zeminle bir olan dairenin sahibiyim. Bina sıkıntılı olduğu için çok sık gelmiyordum. Sabah karşı çıtırtıları duyup binayı tahliye ettik. Daha sonra da yıkıldı zaten. Çok şükür ölü yaralı da yok. Bina bayağı çıtırdayınca deprem olmadığını anladım" dedi.





Başka bir bina sakini ise, "Ben yatıyordum, kalktım baktım insanlar aşağıya gidiyor. Herkesin aşağıda olduğunu görünce inip deprem mi oldu diye sordum. 'Çıkın bina yıkılıyor' dediler bana. Kocam da hasta, oğlumda yatıyordu zorla onu kaldırdım, geldim. Oğlum kocamın ilacını getirmek için binaya girdi. Tam binanın kapısından çıktıktan sonra bina çöktü" diye konuştu.