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İstanbul'da 7 katlı binada çökme: Bina çıtırdayınca deprem olmadığını anladım

11:43 - 27/06/2024 Thursday
DHA
<p>Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada gece saat 04.45 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binada arama çalışması başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı dinleme çalışmaları ve köpekle yapılan aramaların ardından enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Ekiplerin sokaktaki tedbirleri sürüyor.</p>
Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak içerisinde bulunan 7 katlı binada gece saat 04.45 sıralarında kısmen çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak binada arama çalışması başlattı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı dinleme çalışmaları ve köpekle yapılan aramaların ardından enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Ekiplerin sokaktaki tedbirleri sürüyor.

Bahçelievler'de 7 katlı binada gece saatlerinde çökme meydana geldi. Çökmenin meydana geldiği binada oturan Sebahattin Kuzu, "Zeminle bir olan dairenin sahibiyim. Bina sıkıntılı olduğu için çok sık gelmiyordum. Sabah karşı çıtırtıları duyup binayı tahliye ettik. Daha sonra da yıkıldı zaten" dedi. Başka bir bina sakini ise, "Herkesin aşağıda olduğunu görünce inip deprem mi oldu diye sordum. 'Çıkın bina yıkılıyor' dediler bana" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan 1980 yılında 4 katlı olarak inşa edilen binaya 1994 yılında kaçak olarak 3 kat daha eklendiği öğrenildi.

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İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği Bahçelievler'de kısmen çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Bina yıkılmadan kısa süre önce görüntülendi

Öte yandan bina yıkılmadan kısa süre önce çevredeki vatandaşlar, çatlaklar oluşan binayı cep telefonu ile görüntüledi. O sırada bazı çevre sakinleri ekipleri arayarak yardım istedi. Kısa süre sonra ise çöken binadan düşen beton yığınları görüntülere yansıdı.

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Çökme kamerada

Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çökmenin ardından çevredekilerin kaçtığı görülüyor.

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"Bina çıtırdayınca deprem olmadığını anladım"

Bina sakinlerinden Sebahattin Kuzu, "Zeminle bir olan dairenin sahibiyim. Bina sıkıntılı olduğu için çok sık gelmiyordum. Sabah karşı çıtırtıları duyup binayı tahliye ettik. Daha sonra da yıkıldı zaten. Çok şükür ölü yaralı da yok. Bina bayağı çıtırdayınca deprem olmadığını anladım" dedi.


Başka bir bina sakini ise, "Ben yatıyordum, kalktım baktım insanlar aşağıya gidiyor. Herkesin aşağıda olduğunu görünce inip deprem mi oldu diye sordum. 'Çıkın bina yıkılıyor' dediler bana. Kocam da hasta, oğlumda yatıyordu zorla onu kaldırdım, geldim. Oğlum kocamın ilacını getirmek için binaya girdi. Tam binanın kapısından çıktıktan sonra bina çöktü" diye konuştu.

#Bahçelievler
#Bina
#Yıkım
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