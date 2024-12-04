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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

09:444/12/2024, Çarşamba
DHA
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İstanbul'da yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik haritasında yoğunluk yüzde 78'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

Kentin bazı noktalarında trafik durma noktasına gelirken, yoğunluk kent genelinde yüzde 78'e ulaştı.

İBB trafik haritasına göre yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

 Yoğunluğun fazla olduğu Anadolu Yakası, Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücülerin zorlukla ilerledikleri görüldü.

#İstanbul
#Trafik
#Yağış

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