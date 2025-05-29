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İstanbul'u saran ahtapot

İstanbul'u saran ahtapot

04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

500 büyüğün 111’i gıdacı

500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasına göre Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 111'i gıda sektöründen. Gıdayı 66 firmayla ana metal sanayii, 46 kuruluşla motorlu kara taşıtı imalatı yapan firmalar takip etti. Listedeki gıda sektörü işletmenin üretimden satışları 1,2 trilyon lira oldu. Geçen yıl 1’i kamu olmak üzere 34 firma ilk kez ilk 500 listesine girdi.


Yüzyılın vurgunu: İstanbul'u saran ahtapot

İmamoğlu’nun yönettiği İBB rüşvet ve yolsuzluk ağı, İstanbul’u ahtapot gibi sardı. Saraçhane üzerinden İstanbul’u haraca bağlayan çetede Murat Ongun, Âdem Soytekin, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Murat Kapki, Ertan Yıldız, Emrah Bağdatlı ve Murat Gülibrahimoğlu kritik rol aldı. İşte düzmece ihalelerle devlet malını yağmalayan, iş insanlarını canından bezdiren o ahtapot.


Mourinho'ya taviz yok

Fenerbahçe, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve 15 milyon Euro'luk alacağında direten Jose Mourinho’ya taviz vermeyecek. Zamana oynayan sarı-lacivertli yönetim, Suudi Arabistan kulüplerinin teklif götürdüğü Portekizli teknik adamı, karşılıklı fesih konusunda masaya oturmaya zorlayacak.

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