İstanbul'u saran ahtapot

500 büyüğün 111’i gıdacı

500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 araştırmasına göre Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 111'i gıda sektöründen. Gıdayı 66 firmayla ana metal sanayii, 46 kuruluşla motorlu kara taşıtı imalatı yapan firmalar takip etti. Listedeki gıda sektörü işletmenin üretimden satışları 1,2 trilyon lira oldu. Geçen yıl 1’i kamu olmak üzere 34 firma ilk kez ilk 500 listesine girdi.



