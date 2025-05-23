'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri başladı

Konser sonrası konuşan Vali Sezer, heyecanla beklenen fetih kutlamalarını bu sene Edirne'den başlattıklarını belirterek, "Fethin, 572'nci yıldönümü. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan, gerçekten de dünyanın en değerli, en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü önümüzde Eski Cami; fetih duasının yapılarak, fetih ordusunun Fatih Sultan Mehmet Han önderliğinde, komutanlığında İstanbul'a doğru yol aldığı bir mekan. Arkamızda ise ebediyete kadar silinmeyecek ve hem İslam dünyasında hem de bu coğrafyada bir mühür gibi duran Selimiye ve Mimar Sinan duruyor. Edirne'miz gerçekten de çok önemli bir şehir; her alanıyla, her yönüyle, her noktasıyla çok önemli bir şehir. Bu şehrin, bu ülkeye, İslam alemine, bu devlete kattıklarını bir kere daha hatırlamak için bu sene İstanbul'un fethini Edirne'den başlatıyoruz. Bugün arkamızda Jandarmamızın muhteşem mehter ekibini dinledik, Allah onlardan razı olsun, Edirne'miz adına teşekkür ediyoruz" dedi.







