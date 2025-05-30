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Metruk binada tüyler ürperten keşif: Poşetlerden kafatası ve kemik parçaları çıktı

Metruk binada tüyler ürperten keşif: Poşetlerden kafatası ve kemik parçaları çıktı

00:2630/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
DHA
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İzmir'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltılan metruk binada, poşetler içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki 4 katlı bir bina bir süre önce boşaltıldı. Metruk bina, metallerin sökülmesi için hurdacılara teslim edildi. Binada söküm işlemlerine devam eden hurdacılar, merdiven boşluğunda siyah poşetler olduğunu gördü.

 Poşetleri kontrol eden hurdacılar, içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve çok sayıda kemik parçası olduğunu görünce, durumu polise bildirdi. 

 İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. 

Kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İzmir
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