İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle Bornova ilçesine bağlı Erzene Mahallesi'ndeki 4 katlı bir bina bir süre önce boşaltıldı. Metruk bina, metallerin sökülmesi için hurdacılara teslim edildi. Binada söküm işlemlerine devam eden hurdacılar, merdiven boşluğunda siyah poşetler olduğunu gördü.