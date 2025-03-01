İzmir Körfezi felaketin eşiğinde: Kıyı şeridini yosun kapladı

İzmir Körfezi'nin Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalarda, deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla çoğalan deniz yosunu su üzerinde tabaka oluşturdu. Uzmanlar, şehrin atıkları nedeniyle oluşan bu yosun tabakalarının, bölgedeki ekosistemi felakete sürükleyeceğini belirtiyor.
Körfezde zaman zaman gözlemlenen ve halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, Karşıyaka'da yeniden ortaya çıktı.
Yosunlar, Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalarda denizin yüzeyini kapladı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıktığını söyledi.
İzmir iç körfezin oldukça kırılgan bir ekosisteme sahip olduğunu aktaran Taşkın, "Yapılması gerekenler karasal baskıyı azaltmak, deşarj suyunu tamamen kesmektir. Aksi halde körfezin kendini yenilemesi pek mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Körfezdeki kirlilik, uzmanların ve Bakanlığın tüm uyarılarına rağmen artarak devam ediyor.