İzmir'de büyük panik: Vagon raydan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde atölyede bakımı yapılan trenin bir vagonu raydan çıktı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

1 /5 Saat 17.00 sıralarında Halkapınar'da bulunan TCDD Loko Bakım ve Atölyesi'nde bakıma alınan bir tren, onarım işlemleri tamamlandıktan sonra perondan çıkış yapmaya başladı.

2 /5 Bu esnada trenin arka vagonu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı raydan çıktı ve tren durduruldu.

3 /5 Trenin boş ve sefer dışında olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.



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