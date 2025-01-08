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İzmir'de çöp krizi: Grev dalga dalga büyüyor, kirli sokaklar vatandaşların sabrını taşırdı

İzmir'de çöp krizi: Grev dalga dalga büyüyor, kirli sokaklar vatandaşların sabrını taşırdı

22:228/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle Konak ilçesinde çöp toplama hizmetleri aksadı. Konak ilçesinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, vatandaşların tepkisine yol açtı. Çöp yığınlarının artmasıyla birlikte, ilçe sakinleri yetkililerden çözüm talep etti.

Şirket çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün başlattıkları iş bırakma eylemini bugün de sürdürdü.



Otobüs şoförlerinin 06.00-07.00 saatlerinde sefere çıkmadığı eyleme, gün içinde İZELMAN bünyesinde çalışan kreş ve otopark görevlileri ile temizlik işçilerinin de bir kısmı katıldı.



Konak ilçesinde, çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde çöp yığınları oluştu. Çöp kutularında biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı görüldü.



Kordon'da bir restoranda çalışan Erhan Göl, gazetecilere çöp yığınları nedeniyle oluşan kötü kokudan müşterilerin rahatsız olduğunu belirterek, "Böyle bir çöp birikimi söz konusu değildi. Belediye araçları çöp biriktikten sonra bölgelerden 3-4 sefer geçerek alıyordu ama son iki gündür böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiç hoş bir şey değil. Kordon'a yakışmayan bir durum. Biz de memnun değiliz umarım en kısa zamanda çözülür." diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başlamıştı.



#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Çöp
#Kordon
#İZENERJİ
#İZELMAN

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