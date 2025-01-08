İzmir'de çöp krizi: Grev dalga dalga büyüyor, kirli sokaklar vatandaşların sabrını taşırdı

Kordon'da bir restoranda çalışan Erhan Göl, gazetecilere çöp yığınları nedeniyle oluşan kötü kokudan müşterilerin rahatsız olduğunu belirterek, "Böyle bir çöp birikimi söz konusu değildi. Belediye araçları çöp biriktikten sonra bölgelerden 3-4 sefer geçerek alıyordu ama son iki gündür böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiç hoş bir şey değil. Kordon'a yakışmayan bir durum. Biz de memnun değiliz umarım en kısa zamanda çözülür." diye konuştu.







