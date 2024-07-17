İzmir'de elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybetmişlerdi: Sokakta mazgallar kırmızıya boyandı

Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, geçen yıl kasım ayında yaşanan deniz taşkını sonrası Alsancak ve Konak'ta altyapıların tahrip olduğunu, olayın kökeninin bu felakete dayandığını söyledi.





Kentte yer altından geçen elektrik hatlarının birçok noktada yüzeye yakın konumlandırıldığını, bunu aldıkları altyapı işlerinde de gördüklerini belirten Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bizim diğer çalışmalarımızda da gördüğümüz durum aynıdır. Aslında lokal olarak birçok yerde elektrikle ilgili şikayetler basına yansıyor. Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok. Bu sorunun bir bütün olarak İzmir'de söz konusu olduğunu düşünüyorum.

Şimdi bu acı olay şuna vesile olsun istiyorum. İzmir'in özellikle elektrik altyapısının acilen revize edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin şu anda devam ettiği yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrıştırma projesi var. Tam bu aşamada Gdz Elektrik de bu projeye ortak olmalı ve elektrik altyapısını tamamen revize etmeli."











