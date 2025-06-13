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İzmir'de korkutan yangın: Ormanlık alanda çıkan yangın için tüm ekipler seferber oldu

İzmir'de korkutan yangın: Ormanlık alanda çıkan yangın için tüm ekipler seferber oldu

13:0413/06/2025, Cuma
AA
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İzmir'in Karaburun ilçesinde Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.


Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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