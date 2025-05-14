İzmir'de metal döküm atölyesinde yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bir metal döküm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tedavi edilen çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde maddi hasara yol açan yangını çıkış nedeni araştırılıyor.

1 /6 Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında, Egemenlik Mahallesi Dökümcüler Sitesi'ndeki bir metal döküm atölyesinde meydana geldi.

2 /6 Atölyede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 /6 Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında bazı çalışanların dumandan etkilendikleri öğrenildi.

4 /6 Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tedavi edilen çalışanların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

5 /6 İş yerinde maddi hasara yol açan yangını çıkış nedeni araştırılıyor.