Jandarma ekipleri başında nöbet tutuyor: Cezası 557 bin TL

Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Davut Güvenç 12 yaşından beridir yurt dışında yaşıyor olmasına rağmen memleketi olan Akdağmadeni’ne sık sık ziyarete geldiğini ifade etti.





Güvenç, "Kızımla birlikte doğa harikası olan bu yerlerde gezintiye çıktık. Gezerken komutanlarımıza rastladık. Buralardaki vatandaşların emniyeti için kontrol yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşadığımız için salebin kaçak toplandığından pek haberim yok. Ama Avusturya’ya dönerken Akdağmadeni salebinden de en az 2 kilo götürüyoruz. 2 kilo 15 kişilik bir nüfusa 1 yıl kadar yeter. Gittiğimiz yerlere hediye olarak da götürüyoruz. Yapılan denetimler için teşekkür ediyorum" dedi.