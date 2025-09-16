Yeni Şafak
Jandarma ekipleri başında nöbet tutuyor: Cezası 557 bin TL

14:5216/09/2025, Salı
Yozgat’ın salebi ile meşhur ilçesi olan Akdağmadeni’nde kaçak salep toplayanlara karşı Jandarma ekipleri sahada yer aldı.

Akdağmadeni ilçesinde, doğadan izinsiz şekilde salep soğanı toplanmasının önüne geçmek amacıyla Jandarma ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, biyolojik çeşitliliğin korunması ve endemik türlerin sürdürülebilirliği hedeflendi. Özellikle nesli tehlike altında olan salep orkidesinin yaygın bulunduğu alanlarda ve çevre alanlarda kontroller yapıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşları da bilgilendirerek, doğadan salep soğanı toplamanın Çevre Kanunu ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Yasası kapsamında izne tabi olduğunu hatırlattı. Kurallara uymayan kişiler hakkında idari işlem uygulanacağı belirtildi. 

Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Davut Güvenç 12 yaşından beridir yurt dışında yaşıyor olmasına rağmen memleketi olan Akdağmadeni’ne sık sık ziyarete geldiğini ifade etti. 


Güvenç, "Kızımla birlikte doğa harikası olan bu yerlerde gezintiye çıktık. Gezerken komutanlarımıza rastladık. Buralardaki vatandaşların emniyeti için kontrol yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşadığımız için salebin kaçak toplandığından pek haberim yok. Ama Avusturya’ya dönerken Akdağmadeni salebinden de en az 2 kilo götürüyoruz. 2 kilo 15 kişilik bir nüfusa 1 yıl kadar yeter. Gittiğimiz yerlere hediye olarak da götürüyoruz. Yapılan denetimler için teşekkür ediyorum" dedi.

Gamze Güvenç ise, "Babamla birlikte gezi yapmaya geldik. Burası çok güzel bir yer. Akdağmadeni salebini tüketiriz. Hatta evde hep ben yaparım. Tadı çok güzel. Denetim hakkında çok bilgim yok ama Jandarma ekiplerinin görev başında olması çok iyi" şeklinde konuştu.

Öte yandan izinsiz toplanan tek bir salep soğanı için 557 bin TL para cezası uygulanacağı öğrenildi.

