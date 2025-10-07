Kadıköy'de 5 katlı binada yangın: 20 kişi tahliye edildi

Kadıköy'deki yangın, Merdivenköy Mahallesi Hayrettin Sokak'ta saat 02.15 sıralarında 5 katlı binada çıktı. İddiaya göre, apartmanın bodrum katındaki dairenin elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinleri hemen durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.