Kamu personeli olmak isteyenler için Mayıs ayı fırsatlarla dolu! Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere üniversiteler, belediyeler ve çeşitli devlet kurumları toplamda 19.860 kişilik kadro açtı. Büro personelinden itfaiye erine, müfettiş yardımcısından teknisyene kadar onlarca pozisyon için başvurular sürüyor. Hangi kurum ne alıyor, son başvuru tarihleri ne zaman? İşte başvuru yapmayı planlayanlar için güncel ilan listesi...