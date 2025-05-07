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Kamuya 19.860 personel alımı yapılıyor: 45 kurum açıkladı, işte memur alımı başvuru şartları ve takvimi

Kamuya 19.860 personel alımı yapılıyor: 45 kurum açıkladı, işte memur alımı başvuru şartları ve takvimi

12:507/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Kamu personeli olmak isteyenler için Mayıs ayı fırsatlarla dolu! Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere üniversiteler, belediyeler ve çeşitli devlet kurumları toplamda 19.860 kişilik kadro açtı. Büro personelinden itfaiye erine, müfettiş yardımcısından teknisyene kadar onlarca pozisyon için başvurular sürüyor. Hangi kurum ne alıyor, son başvuru tarihleri ne zaman? İşte başvuru yapmayı planlayanlar için güncel ilan listesi...</p>
Kamu personeli olmak isteyenler için Mayıs ayı fırsatlarla dolu! Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere üniversiteler, belediyeler ve çeşitli devlet kurumları toplamda 19.860 kişilik kadro açtı. Büro personelinden itfaiye erine, müfettiş yardımcısından teknisyene kadar onlarca pozisyon için başvurular sürüyor. Hangi kurum ne alıyor, son başvuru tarihleri ne zaman? İşte başvuru yapmayı planlayanlar için güncel ilan listesi...

Mayıs ayı itibarıyla kamu kurumlarında büyük bir istihdam hareketliliği yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan belediyelere, üniversitelerden bakanlıklara kadar 45 kamu kurumu toplamda 19.860 personel alımı yapacağını duyurdu. Büro personelinden mühendise, sağlık çalışanından zabıtaya kadar birçok kadro için başvuru süreçleri başladı. Hangi kurum ne kadar alım yapıyor, son başvuru tarihleri ne? İşte merakla beklenen detaylar...

Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ve Başvuru Takvimi:


Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlar:


Sağlık Bakanlığı – 19.022 personel (başvurular 8-26 Mayıs’a kadar)


Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) – 5 sözleşmeli personel (23 Mayıs)


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – 23 bilişim personeli (23 Mayıs)


Orman Genel Müdürlüğü – 105 İHA pilotu ve teknik personel (19 Mayıs)


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) – 5 bilişim personeli (30 Mayıs)


Vakıflar Genel Müdürlüğü – 78 sözleşmeli personel (20 Mayıs)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) – 12 uzman yardımcısı (15 Mayıs)


Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) – 4 müfettiş yardımcısı (16 Mayıs)


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) – 8 sözleşmeli personel (16 Mayıs)


Üniversiteler:


Boğaziçi Üniversitesi – 4 bilişim personeli (20 Mayıs)


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – 96 personel (20 Mayıs)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – 5 sürekli işçi (11 Mayıs)


Gebze Teknik Üniversitesi – 9 sözleşmeli personel (8 Mayıs)


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi – 8 sözleşmeli personel (9 Mayıs)


Hakkari Üniversitesi – 1 iç denetçi (12 Mayıs)

Hacettepe Üniversitesi – 3 sözleşmeli personel (12 Mayıs)


Burdur Mehmet Akif Üniversitesi – 4 sözleşmeli personel (12 Mayıs)


Belediyeler:


Hatay Büyükşehir Belediyesi – 150 personel (20-30 Mayıs)


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi – 50 itfaiye eri (5-9 Mayıs)

Mersin Büyükşehir Belediyesi – 90 itfaiye eri (20-26 Mayıs)


Selçuklu Belediyesi – 66 personel (20-23 Mayıs)


Çanakkale Belediyesi – 15 memur (5-9 Mayıs)


Avcılar Belediyesi – 8 memur (17-20 Haziran)

Zonguldak Belediyesi – 10 memur (16-18 Haziran)


Beykoz Belediyesi – 2 memur (26 Mayıs - 5 Haziran)


Suruç Belediyesi – 5 memur (12-16 Mayıs)


Afyonkarahisar Belediyesi – Memur ve itfaiye eri (13-16 Mayıs)

Fındıklı Belediyesi (Rize) – 1 sözleşmeli personel (27 Haziran)


Akseki Belediyesi – 1 sözleşmeli personel (18 Haziran)


Göksun Belediyesi – 6 personel (18 Haziran)


Otlukbeli Belediyesi – 6 personel (18 Haziran)


İnebolu Belediyesi – 6 işçi (9 Mayıs)

Turhal Belediyesi (Tokat) – 4 memur (16-18 Haziran)


Amasra Belediyesi – 2 memur (10-13 Haziran)


Karasu Belediyesi – 6 memur (28 Nisan - 9 Mayıs)


Kadirli Belediyesi – 4 memur (5-8 Mayıs)


Çalış Belediyesi (Nevşehir) – 1 memur (5-9 Mayıs)


Ceylanpınar Belediyesi – 2 sözleşmeli personel (5-9 Mayıs)


Cihanbeyli Belediyesi – 3 sözleşmeli personel (5-7 Mayıs)


Diğer Kurumlar:


Türkiye Belediyeler Birliği – 5 memur (20-30 Mayıs)

Başvuru Süreçleri ve Şartlar


Her kurumun başvuru şartları ve yöntemleri farklılık gösteriyor. Bazı ilanlar KPSS puanı isterken, bazıları yalnızca sözlü sınavla personel alımı yapıyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilan metinlerini dikkatle incelemesi ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlaması gerekiyor.

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