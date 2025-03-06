Kartal'da beş katlı binada yangın: İki yaralı var

Kartal'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken biri itfaiye eri, 2 kişi yaralandı.

1 /7 Yangın saat 15.00 sıralarında Kartal Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı'nda 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde meydana geldi.

2 /7 Atölyedeki amfinin patlaması nedeniyle başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede dairenin tamamına yayıldı.

3 /7 Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

4 /7 Yangında dumandan etkilenene 1 kişi ve yangına müdahale sırasında yaralanan 1 itfaiye eri ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

5 /7 Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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