Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kartal'da beş katlı binada yangın: İki yaralı var

Kartal'da beş katlı binada yangın: İki yaralı var

22:026/03/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Kartal'da 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken biri itfaiye eri, 2 kişi yaralandı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Kartal Yukarı Mahallesi Kızılay Bulvarı'nda 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki müzik atölyesinde meydana geldi.

Atölyedeki amfinin patlaması nedeniyle başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede dairenin tamamına yayıldı. 

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Yangında dumandan etkilenene 1 kişi ve yangına müdahale sırasında yaralanan 1 itfaiye eri ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

#Kartal
#Yangın
#İtfaiye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 7 Mart 2025: Bugün İstanbul'da sahur saat kaçta? Ezana kaç dakika var?