Katil İsrail tarafından katledilmişti: Ayşenur'un ata evi Türk bayraklarıyla donatıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi Aydın'ın Didim ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul ediyor. ABD'de yaşayan ve dün kente gelen Mehmet Suat Eygi, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya geldi. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Eygi, damadı Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve ailesi ile de görüştü. Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da ziyaret ettiği aileye ilçe belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri taziye sürecinde destek oluyor. Öte yandan evin önünde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri de canlı yayınlarla gelişmeleri aktarıyor.



