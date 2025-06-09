Kavurucu sıcakta alın teri

Bu yüzden yabani otları çekmek zorunda kalıyoruz. Yabani otları da çekince faydalı olur ve domateste büyüyebiliyor. Bu sıcaklarda çalışmaya mecburuz ve dayanacağız. Bu durumlarda çalışmasak ekmeğimizin parasını çıkartmayız ve yaşayamayız. Ben 5 yıldır çalışıyorum ama bu sıcaklıklara alışamadım. Alışmakta zor oluyor. Her sene farklı sıcaklıklar oluyor. Bugün hava çok sıcak. Yevmiyemiz 800 TL ama bu ekonomiye göre para az oluyor. Yevmiye daha çok olmasını isteriz ama üreticide zor durumda, bu yüzden o da fazla veremiyor. Bu şartlarda çalışmak zorundayız yoksa ekmek parasını çıkartamayız" ifadelerini kullandı.