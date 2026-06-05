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Kelkit Çayı’na atlayan kızın izine 20 gündür rastlanmadı

Kelkit Çayı’na atlayan kızın izine 20 gündür rastlanmadı

11:575/06/2026, Cuma
IHA
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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından şok geçirerek, Kelkit Çayı’na atladığı ileri sürülen 16 yaşındaki kızı arama çalışmaları 20’nci gününde de aralıksız sürüyor.

 Arama çalışmalarına AFAD ve polis dalgıçlar katılıyor.Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında, U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmıştı.

Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.Y. ağır yaralanmıştı.

Araçta bulunan 16 yaşındaki E.N.H. isimli kız ise kazanın şokuyla Kelkit Çayı’na atlayarak akıntıda kayboldu.

AFAD ekipleri, son yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen Kelkit Çayı’nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

20 gündür arama-tarama çalışmaları devam ederken dron ile havadan, botlar ile su yüzeyinden, dalgıçlar ile suyun altından arama yapılıyor.

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