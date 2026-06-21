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Kızılırmak kenarında acı olay: 29 yaşındaki genç ölü bulundu

Kızılırmak kenarında acı olay: 29 yaşındaki genç ölü bulundu

23:4021/06/2026, Pazar
IHA
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Genç adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu.
Genç adamın cansız bedeni nehir kenarında bulundu.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde balık tutmak için Kızılırmak Nehri kenarına giden 29 yaşındaki Abdullah Uygun’dan bir daha haber alınamadı. Yapılan ihbar üzerine bölgede arama yapan ekipler, gencin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği bildirildi.

Sivas’ta 29 yaşındaki genç, balık tutmak için gittiği Kızılırmak Nehri kenarında ölü bulundu.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Abdullah Uygun (29), balık tutmak için İmranlı ilçesi Türkkeşlik köyüne gitti. Eşinden haber alamayan Ö.U., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Kızılırmak Nehri kenarında arama çalışması başlatan ekipler, gencin cansız bedenini buldu. Uygun’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas’a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gencin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.



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