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Sivas’ta hilal ve yıldızın buluştuğu anlar mest etti

Sivas’ta hilal ve yıldızın buluştuğu anlar mest etti

23:1517/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
IHA
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Sivas’ta gökyüzünde Türk bayrağındaki ay-yıldızı andıran eşsiz bir görüntü oluştu. Vatandaşları hayran bırakan manzara, cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Sivas’ta gökyüzünde oluşan ay-yıldız silueti, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yeryüzünden bakıldığında adeta Türk bayrağındaki ay-yıldız sembolünü andıran gökyüzü tablosu, Sivaslı vatandaşların ilgisini çekti. 

Akşam saatlerinde gökyüzünde beliren bu nadir manzara, görenleri duygulandırırken birçok vatandaş cep telefonu kameralarıyla o anları kayıt altına aldı. Hafızalarda uzun süre yer edecek olan ay-yıldız silueti, çekilen görüntü ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

"Çok duygulandım"


Salim Kunduz, bu manzaranın yılda bir kez denk gelebileceğini söyleyerek, "Gökyüzünde Türk bayrağımızın ay ve yıldızı bir araya gelmişti. Bu manzara yılda belki bir kez denk gelir, belki de hiç gelmez. İnsan, Türk bayrağını görünce gururlanıyor ve tüyleri diken diken oluyor. Gökyüzünde ay ve yıldızı bir arada görünce çok duygulandım" dedi.

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