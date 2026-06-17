Sivas’ta hilal ve yıldızın buluştuğu anlar mest etti

"Çok duygulandım"





Salim Kunduz, bu manzaranın yılda bir kez denk gelebileceğini söyleyerek, "Gökyüzünde Türk bayrağımızın ay ve yıldızı bir araya gelmişti. Bu manzara yılda belki bir kez denk gelir, belki de hiç gelmez. İnsan, Türk bayrağını görünce gururlanıyor ve tüyleri diken diken oluyor. Gökyüzünde ay ve yıldızı bir arada görünce çok duygulandım" dedi.