Kamyonu bırakıp hayalinin peşinden gitti: Pandemiyi fırsata dönüştürdü, bitmekte olan mesleğin ustası oldu

Yapım süreci işin detayına göre değişiyor. 20 gün, 25 gün bazen bir ay sürüyor. Bakır levha üzerinde çalışma yaparsak o daha uzun sürüyor. 4 ay süren bir bakır çalışmamız dahi var. Biz en çok Sivas’ın motiflerini bakıra işliyoruz. Eli belinde var, bereket var, kuşlar var bunlar gibi farklı motiflerde çalışıyoruz...