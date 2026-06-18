Türkiye'de yerini çok az kişi biliyor: Yazın ortasında gürül gürül soba yakıyorlar

'SICAKTA BİLE BUZ GİBİ SUYUMUZ VAR'

Eğriçimen Yaylası'nda yaşayan İsmet Bayraktar, "Yaylamız harika bir yer. Ama fazla reklamı yapılmıyor. Dışarıdan fazla turist gelmiyor. Burada papatyalar, çiçekler var. Bunu doğanın her yerinde göremezsiniz. Buranın havası çok güzel. Şu anda, bu mevsimde soba yakıyoruz. Bu dönem yağmur çok yağdı. Yaylamızın sarı çiçekleri var, ayrıca da çok güzel mantarlarımız çıkar. Yazın sıcağında bile burada buz gibi suyumuz var" diye konuştu.