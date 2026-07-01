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Traktöre çarpan Mercedes marka aracın son hali şoke etti

Traktöre çarpan Mercedes marka aracın son hali şoke etti

07:491/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
IHA
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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde traktörün römorkuna çarpan Mercedes marka otomobil adeta kağıt gibi parçalandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilin hız göstergesinin 140 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde A.T. idaresindeki 06 AFN 378 plakalı Mercedes marka otomobil, Altınyayla Kale Mahallesi ile Şarkışla yolu üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen ve su borusu yüklü A.T. yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç adeta kağıt gibi parçalandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.T. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan toplam 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Öte yandan otomobilin hız göstergesinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.









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