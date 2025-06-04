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Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enflasyon yüzde 35,41
Enflasyon mayısta yüzde 1,53 arttı, yıllık bazda ise yüzde 35,41'e indi. Yıllık TÜFE, 24 aydır uygulanan onca sıkı para politikalarına rağmen bu seviyeye ancak düşürülebildi. Ana harcama gruplarından giyim ve ayakkabı yüzde 6,97, konut 2,99 ve ulaştırma yüzde 2,66 yükseldi. Gıda ve haberleşmede yüzde 0,71'er azalma dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu geleceğine kayyum gelsin!
CHP’de şaibeli kurultayın iptal edilmesi olasılığı yeni hesapları gündeme getirdi. Parti kulislerinde mevcut yönetimin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi yerine partiye kayyum atanmasını tercih edeceği dile getiriliyor. “Kılıçdaroğlu gelirse hepimizi tasfiye eder” düşüncesinin parti yönetimini korkuttuğu belirtildi. Öte yandan 2023 kurultayı yargıya taşınan CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, dava devam ederken olası kayyum atamasına isim vermeden üstü örtülü ifadelerle tepki gösterdi.
Sıra geldi Avrupa'ya
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara, tek üzüntülerinin UEFA Avrupa Ligi’nde daha ileriye gidememeleri olduğunu dile getirdi. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu “Umuyorum ki çok yakında Avrupa’da da bir şeyler kazanıp taraftarımızı çok mutlu edeceğiz” dedi.