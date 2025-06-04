Kılıçdaroğlu geleceğine kayyum gelsin!

Sıra geldi Avrupa'ya

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara, tek üzüntülerinin UEFA Avrupa Ligi’nde daha ileriye gidememeleri olduğunu dile getirdi. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu “Umuyorum ki çok yakında Avrupa’da da bir şeyler kazanıp taraftarımızı çok mutlu edeceğiz” dedi.