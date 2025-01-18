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Kocaeli'de gaz dolum tesisinde bir ay içerisinde ikinci sızıntı

Kocaeli'de gaz dolum tesisinde bir ay içerisinde ikinci sızıntı

08:0118/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
DHA
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir gaz dolum tesisinde azot protoksit üretim kazanında meydana gelen ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutuldu ve gaz tahliye edildi. Aynı tesiste geçen günlerde, dolum esnasında tüpler alev almış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Başiskele'deki olay, saat 01.30 sırlarında Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde meydana geldi.

Tesisteki azot protoksit üretim kazanındaki ısınma nedeniyle gaz sızıntısı oluştu. 

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kazan soğutulurken, tesisin içerisine dolan gaz tahliye edildi. Kısa süreli paniği aşandığı tesiste ekipler, gaz ölçümü yaptı. 

Yaşanan sızıntıda gazdan etkilenen kimsenin olmadığı belirlenirken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, 4 Ocak günü aynı tesiste dolum esnasında tüpler alev almış ve yanar haldeki gaz itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tahliye edilip, söndürülmüştü. 

#Kocaeli
#Başiskele
#Gaz sızıntısı

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