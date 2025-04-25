Korkunç cinayette kan donduran detay: Bıçak kırılınca tornavida...

Kodalak, duyduğu kıskançlıktan dolayı olayın yaşandığını öne sürerek, "Gözümle bir şey görmedim ama kendisinden şüphelendim. Olay günü, sabah evde bu konuyu konuştuğumuzda tartışmaya başladık. Yüksek ses olunca da dışarıya çıkmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde de tartışmaya devam ettik. Bıçağı elime aldım ama kırıldı. Aramızda boğuşma yaşandı. Ben de arabadan tornavidayı aldım. Daha sonrasında kendisini yerde gördüm, gerisini hatırlamıyorum" dedi.