Küçükbaş hayvanların kırkım mesaisi başladı

"Hayvanların sağlıklı kalması için bakımlı olması gerekir"





250 küçükbaş ile 50 büyükbaşı bulunan üretici Emrah Doğan, keçi ve koyunların baharın gelmesi ile birlikte bakımlarına başladıklarını belirterek, "Her yıl sıcak havalar başlamadan hayvanların serin ve sağlıklı kalabilmesi, Kurban Bayramı öncesi de bakımlı olması gerekir. Keçi ve koyunları damat gibi hem bahar hem Kurban Bayramı için hazırlıyoruz. Kırkımın zorluğu tutması zor. Hayvanlar alışkın olmaz ise bu daha da zor hale geliyor" dedi.