Kurbanlarını satmak için uzun yoldan gelen celepler koyunlarla koyun koyuna uyuyor

Sabaha kadar sırayla nöbet tuttuklarını belirten Yunus Emre Beyaztaş, "Geceleri toplam iki kişi, biri yukarıda biri aşağıda olmak üzere hayvanlarımızın yanında yatıyoruz. Daha önce hırsızı görmedik ama sayımda 2-3 tane eksik oluyor. Bu da hırsız olduğunu ortaya çıkarıyor. Hırsız gelmiş, çalmış ve gitmiş. Profesyonel" dedi.

Ayrıca, satıcılar gece boyunca kendi aralarında türkü söyleyerek zaman geçiriyor.