Manisa haberleri: Zirai don afetini yaşadı çalışmaya ara vermedi

Sarıgöllü üzüm üreticisi Mustafa İncekara, bağında önemli zirai don olmasına rağmen bağının normal işlerini yapmaya başladığını ifade ederek, "Bağımız don afetinden hasar görse de ilaçlamaya devam edeceğiz. Bakmak bizden belki bir şeyler olur Allahın izniyle. Çiftçinin umudu bitmez." dedi.