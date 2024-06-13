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Manisa'daki orman yangını yedi saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

19:21 - 13/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:41 - 13/06/2024 Perşembe
IHA

Manisa'nın Kula ilçesinde buğday tarlasında başlayan ve ormana sıçrayan yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında 30 hektar ormanlık, 25 hektar ziraat alanı küle döndü.

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Günlerdir biçerdöver kaynaklı yangınlarla mücadele eden Manisa'nın Kula ilçesinde bugün saat 11.15 sıralarında başlayan ve ilk müdahalenin 11.25'te yapıldığı buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

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Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümesi sebebiyle hem havadan hem de karadan büyük bir mücadele verildi.

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Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 10 itfaiye ekibi, 20 traktör, 3 su tankeri ve 2 kepçe ile müdahale edilen yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı ve jandarma ekiplerin de destek verdiği yangın sebebiyle yaklaşık 30 hektar orman, 25 hektar ziraat alanı küle döndü.

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Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

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Öte yandan, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Kula Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çalık, Salihli Orman İşletme Müdürü Mehmet Durak, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç ile Divlit Orman İşletme Şefi Cihat Yıldırım, yangın bölgesindeki çalışmalara katılıp yangının durumunu dron ile havadan takip etti.

#Orman Yangını
#Manisa
#Kula
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