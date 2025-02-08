Marmara'da ilginç görüntü: Her yer kızıla döndü uyarılar peş peşe geliyor

Günlerdir etkisini sürdüren yağış ve soğuk hava dalgası ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan şiddetli poyraz, deniz dibindeki kızıl yosunları kıyıya sürükleyerek sahilleri kızıla boyadı. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

1 /6 Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan şiddetli poyraz, deniz dibindeki kızıl yosunları kıyıya sürükleyerek sahilleri kızıla boyadı.



2 /6 Şiddetli rüzgâr nedeniyle dalgaların kıyıya taşıdığı yosunlar ilginç görüntüler oluştururken, fırtına deniz trafiğini de olumsuz etkiledi.



3 /6 Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kalırken, balıkçı tekneleri de limana sığındı.



4 /6 Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini bildirerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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