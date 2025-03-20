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Mart kapıdan baktırdı: Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü

Mart kapıdan baktırdı: Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü

13:0920/03/2025, Perşembe
AA
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 60 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretti.

Birçok şehirde etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı.

Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü iller


Sıcaklık bu illerde 10 derecenin altında ölçüldü:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, 

Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, 

Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Söz konusu 60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. 

En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu. Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti.


Öte yandan, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#Meteoroloji
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